On dépeint souvent JR Smith comme un type amusant et un peu timbré. Il ne faudra pas oublier, au moment de parler de lui plus tard, d'évoquer son implication dans le mouvement Black Lives Matter. L'arrière des Los Angeles Lakers, dont on se souvient du coup de sang face à un manifestant anti BLM qui caillassait sa voiture, vient d'apporter son soutien financier à une jeune femme du New Jersey.

Emily Gil, 18 ans, avait organisé une manifestation vendredi dernier à Englewood Cliffs afin de protester contre la discrimination raciale et les violences policières. Le maire de la ville, Mario Kranjac, n'a rien trouvé de mieux pour marquer sa désapprobation que d'envoyer une facture de 2 500 dollars à Emily Gil pour le "travail supplémentaire que sa manifestation a imposé à la police locale".

En lisant cette information sur le site de l'AP News, JR Smith a décidé d'agir. Sur Twitter, le natif du New Jersey (il est né à Freehold Borough en 1985) a promis qu'il allait payer cette amende et a félicité la jeune femme pour son action.

Sur le terrain, JR Smith a un peu de mal depuis son arrivée chez les Lakers. L'ex-meilleur 6e homme de l'année est à 5/30 au shoot depuis le début de la série contre Portland. Le game 5 entre les deux équipes aura lieu la nuit prochaine.