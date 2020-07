JR Smith et Dion Waiters ont marqué de gros points pour la fin de saison

Lors du dernier match de préparation des Los Angeles Lakers, Frank Vogel avait décidé de mettre ses cadres au repos. Ainsi, certains membres de sa rotation ont eu des opportunités pour se montrer. La franchise californienne s'est imposée face aux Washington Wizards (123-116). Et deux joueurs ont donc réussi à se signaler : JR Smith et Dion Waiters. Le premier a planté 20 points avec un joli 6/7 à longue distance. Et le second a compilé 18 points et 6 passes décisives, avec des actions importantes dans le money-time. Devant les médias, le coach des Angelenos n'a pas caché sa satisfaction, notamment par rapport à cette fin de saison.

"Ils ont tous les deux marqué des points pour avoir une place dans notre rotation. C'était très probablement un très bon jour pour eux. Nous savons qu'ils sont talentueux. Pour moi, c'était ainsi une opportunité de les voir dans des rôles bien définis.

Je voulais que JR se montre agressif en catch-and-shoot. Il l'a été. Avec un 6/7. Pour Dion, il devait être très agressif dans ses attaques vers le cercle et en montrant ensuite une bonne lecture de jeu. Il l'a fait.

Ils ont été à la hauteur, et ont montré qu'ils étaient prêts à écouter mes demandes. Ils l'ont même fait à un haut niveau. Donc oui, ils ont marqué des points pour être dans la rotation en Playoffs", a lancé Frank Vogel.

Il s'agit d'une bonne nouvelle pour les Lakers. Avec le forfait d'Avery Bradley, qui a fait l'impasse sur cette bulle, il y a des minutes à gratter dans la rotation des Lakers. Et le duo JR Smith-Dion Waiters a donc un coup à jour !