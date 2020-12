Jrue Holiday est déjà sur le dos de Giannis à l’entraînement, ça promet

Si les Milwaukee Bucks ont fait venir Jrue Holiday, c'est qu'ils estiment qu'il sera une vraie plus-value par rapport à Eric Bledsoe, envoyé aux New Orleans Pelicans dans la transaction. En défense, un secteur dans lequel Bledsoe était loin d'être ridicule, Holiday peut proposer un niveau de jeu assez énorme que les Bucks ont identifié comme crucial pour tenter d'atteindre enfin les Finales NBA et convaincre, dans l'opération, Giannis Antetokounmpo de verrouiller son avenir au Wisconsin.

Jrue Holiday à Milwaukee : Giannis tient son nouveau meneur

Comme un peu partout en NBA, les entraînements ont débuté à Milwaukee. Et Jrue Holiday est déjà en train de montrer ce pourquoi il sera important cette saison, en plus de ses qualités de scoreur et de playmaker. Les premières vidéos de la séance de mardi sont sorties et on peut y voir le All-Star (2013) se coltiner le Greek Freak en défense. L'extrait est court, mais assez parlant.

Jrue Holiday devrait être le meneur titulaire des Milwaukee Bucks cette saison, en compagnie de Khris Middleton, Giannis Antetokounmpo et Brook Lopez. Le poste 2 reste pour le moment une interrogation. Donte DiVincenzo, Torrey Craig ou Bryn Forbes tiennent la corde dans des registres différents.