Karl-Anthony Towns lui aussi absent jusqu’à la fin de la saison ?

Les Minnesota Timberwolves n'ont plus aucune chance d'atteindre les playoffs. Enfin, mathématiquement, si... Mais les Memphis Grizzlies, 8e, comptent 12 victoires de plus. Un retard à combler en... 28 matches. De plus, malgré leurs ambitions initiales, les Wolves ne sont pas dans une bonne dynamique et la nouvelle qui leur est parvenue vendredi ne va pas arranger les choses. Karl-Anthony Towns souffre d'une fracture au poignet gauche et sera de nouveau évalué médicalement dans 15 jours, a annoncé la franchise. "KAT", qui n'avait manqué que cinq matches en tout depuis le début de sa carrière en NBA, en a d'ores et déjà manqué 18 cette saison. On peut aujourd'hui raisonnablement se demander si on reverra le pivot All-Star (enfin, pas cette année...) sur un terrain avant la fin de l'exercice.

Sur le papier, il semble tout à fait capable de reprendre la compétition dans les deux mois qui séparent sa blessure de la fin de la saison régulière. Mais le jeu en vaut-il la chandelle ? Minnesota sera a priori mieux armé la saison prochaine pour tenter de figurer dans le top 8, notamment grâce à l'arrivée de D'Angelo Russell. Faut-il risquer d'aggraver le cas de Karl-Anthony Towns ? Son absence permettrait en plus aux Wolves de consolider leur mauvais classement dans l'optique de décrocher un gros pick lors de la loterie avant la Draft 2020. Ils sont pour le moment avant-derniers à l'Ouest, simplement "devancés" dans la course à la lose par les Golden State Warriors.

Karl-Anthony Towns tournait jusqu'ici à 26.5 points, 10.8 rebonds et 4.4 passes. Ce serait peut-être mieux pour lui et pour la franchise dont il est le rouage essentiel que ces chiffres en restent là...

Les stats de Karl-Anthony Towns en 2019-2020