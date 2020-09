Kawhi Leonard a inventé le block à… un doigt !

Un bon doigt d’honneur. C’est tout ce qu’il a fallu pour que Kawhi Leonard repousse la tentative de dunk de Jamal Murray dans les dernières minutes de la rencontre entre les Los Angeles Clippers et les Denver Nuggets. Parce qu’en plus, oui, c’était une action importante qui a contribué au succès des Californiens.

There’s a reason why they call him “The Klaw” 🖐 pic.twitter.com/uEF2DaAvVk

