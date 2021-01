Kawhi Leonard réclame un changement de mentalité aux Clippers

Les Los Angeles Clippers ont pris la mauvaise habitude de gâcher de belles avances. Sans même évoquer les Playoffs de l'an dernier, les Californiens ont été renversés par les Golden State Warriors (115-105) samedi. Et Kawhi Leonard commence à en avoir assez...

Habituellement peu virulent devant les médias, l'ancien des San Antonio Spurs a décidé de pousser un coup de gueule. Cette fois-ci, l'ailier des Clippers a déploré la mentalité de son équipe, qui lâche trop facilement certains matches qui semblent pourtant pliés.

"Nous devons absolument changer, c'est plutôt simple. Nous devons changer notre mentalité. Il faut faire mieux. Si on va se dire les choses ? Je ne vais pas vous dire ce que nous faisons dans notre vestiaire. Mais il y a des discussions dans le groupe", a déclaré Kawhi Leonard face à la presse.

Kawhi Leonard veut jouer tous les back to back, ça râlera moins sur ses passe-droits

Les Clippers connaissent effectivement des trous d'air problématiques. Défensivement, ils ont été incapables de répondre à Stephen Curry lors du coup de chaud du meneur des Dubs. Mais plus inquiétant encore, les hommes de Tyronn Lue semblaient totalement absents des débats dans l'envie.

Cette équipe des Los Angeles a du talent et affiche régulièrement un bon niveau grâce aux arrivées de Serge Ibaka et de Nicolas Batum par rapport à l'an dernier. Mais désormais, Kawhi Leonard et ses partenaires doivent gagner en régularité.