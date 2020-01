Kawhi Leonard passe son « load management » dans un strip-club !

Les Los Angeles Clippers ont décidé de choyer Kawhi Leonard. En raison de sa fragilité physique, l'ailier se retrouve ainsi économisé sur certains matches, notamment en back-to-back. Ce fameux "load management" a été encore utilisé par le staff californien face aux Atlanta Hawks (95-102) jeudi. Et pour bien profiter de ce repos, le MVP des Finales NBA 2019 prend du bon temps dans un strip-club ! En effet, sur une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, on peut apercevoir l'ancien joueur des San Antonio Spurs profiter d'une danse d'une femme nue en lui envoyant quelques billets. Le tout avec un visage peu révélateur de ses émotions, comme toujours.

Après quelques recherches, c'est Lou Williams qui se trouve à l'origine de cette sortie en équipe. Pour une franchise qui aurait des problèmes en interne, ce groupe semble pourtant assez soudé. Sportivement, ce détour dans un strip-club n'a visiblement pas affecté la star. Le lendemain, il a ainsi réalisé son premier triple-double en carrière avec un succès face au Miami Heat (122-117). Même si cette affaire fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux, Kawhi Leonard reste un grand garçon et fait ce qu'il veut de son temps libre. Il n'est pas le premier, et ne sera pas le dernier, basketteur (ou même homme) vu dans un strip-club...

kawhi leonard managing his load at a strip club near YOU 💯🐐😳 pic.twitter.com/wydy7XxIgF

— ‘ (@stefonmoss) January 25, 2020