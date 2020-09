Kevin Durant, son aveu sur son accrochage avec Draymond Green

L'été dernier, Kevin Durant a quitté les Golden State Warriors pour les Brooklyn Nets. Il ne s'agit pas d'un secret, l'incident entre l'ailier et Draymond Green chez les Dubs en novembre 2018 a eu un impact sur cette décision de KD. Cependant, à l'époque, l'ancien joueur de l'Oklahoma City Thunder n'a pas forcément mal vécu cette situation. Au contraire, cet accrochage a été positif sur le moment sportivement.

"Les gens étaient toujours là à nous scruter - on donnait l'impression d'être trop parfait - ils voulaient voir un truc. Ils avaient besoin d'une polémique autour de l'équipe. Et cet incident a été le point d'entrée.

Draymond et moi, nous avons été meilleurs après ça en réalité. J'avais l'impression de me sentir bien plus concentré au sein de l'équipe après ça. J'ai eu le sentiment qu'il me comprenait plus car nous avons pris le temps de nous asseoir et de parler de toute la situation", a confié Kevin Durant pour le podcast de JJ Redick.