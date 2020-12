Kevin Durant, que les choses sérieuses commencent !

La pré-saison est désormais terminée pour les Brooklyn Nets. La franchise vient de gagner son dernier match face aux Boston Celtics (113-89). Sur cette rencontre, l'équipe dirigée par Steve Nash a pu compter sur un duo Kyrie Irving - Kevin Durant performant. Alors que le meneur a tourné à 17 points, 7 rebonds et 5 passes, l'ailier a régalé avec 25 points, 6 rebonds et 3 contres.

Absent pendant quasiment un an et demi en raison d'une blessure au tendon d'Achille lors des Finales NBA 2019, KD a affiché un visage prometteur sur cette préparation. Pour son grand retour, il avait laissé une bonne impression, lundi, face aux Washington Wizards (119-114). 15 points, 3 rebonds, 3 passes et 2 contres en 24 minutes. Mais plus que ses statistiques, il avait l'air dans une bonne forme.

Contre les Celtics, il a totalement confirmé cette tendance. Toujours limité dans son temps de jeu (27 minutes), l'ancien des Golden State Warriors a réalisé de gros dégâts sur le plan offensif. Sur certaines séquences, on a même retrouvé sa facilité déconcertante à prendre le meilleur sur son adversaire afin de marquer.

Kevin Durant se sent "prêt"

Bien évidemment, il est difficile de s'enflammer sur des matches de pré-saison. Le rythme, l'intensité et même le niveau de jeu ne sont pas comparables par rapport à un vrai match NBA. Mais après une longue indisponibilité, KD a tout de même rassuré son monde sur ces deux matches. Mais le premier vrai test se rapproche à grands pas.

Le 22 décembre, pour le coup d'envoi de la saison, les Nets vont défier les Warriors. Durant va retrouver "officiellement" les parquets NBA face à son ancienne équipe. Un duel particulièrement attendu et forcément un grand moment pour la superstar. Et autant dire qu'il attend ce rendez-vous avec impatience.

"Je n'ai pas le choix, je me dois d'être prêt. Mais je me sens bien. J'ai l'impression que je vais m'améliorer avec la répétition des efforts, notamment avec l'intensité de la saison régulière. Pour bien débuter la saison, toutes les équipes vont jouer extrêmement dur, donc j'ai vraiment envie de voir comment je vais me comporter pendant cette première phase. Puis ensuite, nous verrons bien comment je réagis cette saison pour mon retour", a confié Kevin Durant pour le New York Post.

Kevin Durant livre ses premières impressions sur son retour convaincant

En tout cas, Durant représente l'une des grandes inconnues de la saison à venir. S'il parvient à retrouver son meilleur niveau, les Nets seront automatiquement des candidats pour le titre. Surtout que sa connexion avec Irving affiche déjà des promesses.

Steve Nash voit une montée en puissance

On le sait, les deux hommes ont envie de jouer ensemble. Ils se sont réunis à Brooklyn pour gagner un titre ensemble. Et en bonne santé, ils forment très certainement le duo le plus fort de la Conférence Est. En seulement deux matches sur cette pré-saison, Irving et Durant ont déjà une vraie connexion.

Sans avoir, pour le moment, une énorme complémentarité dans le jeu, ils se répartissent bien les rôles et parviennent à se distribuer les tâches. Dans la gestion délicate des egos, on sent que les deux stars ont envie de faire fonctionner cette association. Ils ont déjà perdu du temps avec des blessures et veulent avancer.

Une véritable aubaine pour Steve Nash. A l'approche du début de la saison, le coach des Nets s'est montré satisfait des progrès de ses deux leaders.

"Kevin et Kyrie ont été bons. Nous avons réussi à donner du temps de jeu à ce duo, ils ont gagné en rythme. Je pense qu'ils se trouvent dans une bonne position pour le coup d'envoi de cet exercice. La situation n'est pas forcément idéale par rapport à cette courte pré-saison, mais avec seulement 18 jours ensemble, nous pouvons difficilement en demander plus", a relativisé Nash.

Kyrie Irving et Kevin Durant négocient les choix offensifs des Nets entre eux…

Les Nets risquent d'avoir besoin de temps pour trouver le bon rythme. Individuellement, mais aussi collectivement. Mais si Kevin Durant confirme l'impression dégagée sur cette pré-saison, la machine ne devrait pas mettre longtemps à démarrer...