Kyrie Irving et Kevin Durant ont discuté dans un IG Live de leur façon de voir le jeu offensif de Brooklyn. On espère que Steve Nash est au courant...

Kevin Durant sait normalement à peu près dans quoi il s'est embarqué en s'associant à Kyrie Irving chez les Brooklyn Nets. "KD" connaît le personnage et son côté parfois un peu lunaire. Dans leur discussion live sur Instagram de ce week-end, on se rend quand même compte que l'ancienne star d'OKC et de Golden State aura peut-être de quoi se gratter la tête de temps à autre.

Les deux hommes ont ainsi évoqué la répartition des tâches en attaque chez les Nets cette saison, avec un Kyrie Irving particulièrement animé. On ne sait pas si Steve Nash est au courant de ce que les compères entendent mettre en place, mais pas sûr qu'il ait la main sur tout ce qui se déroule sur le terrain dans quelques jours...

Kyrie Irving a ainsi parlé sans filtre, ou presque, et expliqué à Kevin Durant qu'il se voyait bien tenter plus d'actions dans la raquette que ce qui avait été décidé entre eux à la base...

Voici l'extrait en question.

Kevin Durant : "Je ne crois pas que ce soit bon pour la continuité de notre jeu offensif que notre meneur veuille être toujours sous le panier". Kyrie Irving : "Tu as raison, mais j'essaye d'apporter mon truc. Genre, pourquoi pas 7 post up par match au lieu de 8 ?" KD : "On a déjà négocié ça. On a dit qu'on ferait deux post-up et demi par match. Et le demi, c'est pour une situation où je te donne la balle au poste et où tu me la renvoies". Kyrie : "J'ai le sentiment d'avoir un mismatch favorable à chaque fois que je suis dans la raquette. Peu importe qui est en face. Cette mentalité et le fait d'avoir un arrière qui sait marquer dans la raquette, ç'est un bon équilibré pour notre attaque". KD : "On verra ça".

Dans les commentaires sous le live Instagram, beaucoup imaginaient déjà Kevin Durant en train de regretter son choix et de se dire que la saison allait être longue. En vérité, il a simplement l'air de dire à son collègue qu'il vaut mieux qu'ils en discutent en privé tranquillement plutôt que de le faire devant les dizaines de milliers de fans en train de les regarder.

Il n'empêche que Kyrie Irving n'est dans tous les cas pas là pour simplement s'exécuter et veut avoir son mot à dire sur la façon dont joueront les Nets. Il l'avait déjà laissé entendre en évoquant le fait que tout le monde sera un peu coach cette année à Brooklyn...

