Andre Iguodala s’est attiré les foudres de pas mal de monde pour son twitt sur Aerial Powers. Et cette nuit, même son ancien coéquipier Kevin Durant l’a chambré, au détour d’un twitt sur le niveau de jeu de Brandon Ingram.

Il y a quelques jours, l’ailier du Miami Heat avait voulu souligner le talent de la joueuse des Washington Mystics, qui venait de scorer 27 points. Sauf que Powers n’a pas vraiment apprécié être mentionnée non par son nom, mais par son numéro :

Put some respect on my name or keep this tweet to yourself!! https://t.co/xFtU8f7KWp

— Aerial Powers (@aerial_powers23) July 29, 2020