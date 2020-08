Kevin Durant se paye encore une fois Kendrick Perkins

Autrefois coéquipiers sous les couleurs du Thunder, Kevin Durant et Kendrick Perkins se sont chamaillés par presses interposées cette année. Et même si ce dernier, devenu consultant NBA depuis sa retraite, a voulu faire la paix après la mort de Kobe Bryant, il semble que KD en ait gardé gros sur la patate. Quitte à le piquer une nouvelle fois. La dernière flèche remonte à la participation du joueur des Brooklyn Nets au podcast Tea with A and Phee. Extrait de son échange avec la joueuse WNBA Napheesa Collier.

« Collier : Devine à combien de points tournait Perkins en 2013-2014 [l’année où Kevin Durant a été nommé MVP].

Durant : 5,4.

Collier : Moins que ça.

Durant : Oh wow ! Un terrible 4,2 ?

Collier : Moins que ça.

Durant : Nah, impossible qu’il tournait à moins de 4 points par match.

Collier : Il tournait à 3,4 points de moyenne.

Durant : Oh mon dieu… Vraiment 3,5 points par match ?

Collier : Moins de 3,5.

Durant : C’est terrible. »

Si on comprend l’idée, retenir une statistique brute, comme ça, ne veut absolument rien dire. Kendrick Perkins n’était pas embauché pour marquer des points. Et ça ne l’a pas empêché de contribuer à un titre NBA en 2008.