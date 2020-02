Kevin Durant commence à monter en puissance à l’entraînement…

L'ailier des Brooklyn Nets Kevin Durant prépare son retour à la compétition, prévu la saison prochaine, et semble déjà en forme.

Il ne faut pas s'attendre à un retour de Kevin Durant cette saison. Les Brooklyn Nets n'ont logiquement pas l'intention de prendre le moindre risque avec l'ailier. Il faut dire qu'avec les problèmes connus par Kyrie Irving, toujours gêné à l'épaule, le staff des Nets n'a probablement pas envie de se précipiter avec KD. Pour autant, les nouvelles sont bonnes avec l'ancien joueur des Golden State Warriors. Sur une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, Durant semble affûté et s'entraîne donc déjà, avec une belle intensité, avec Ryan Forehan-Kelly à UCLA.

Tout doucement, Kevin Durant prépare son retour à la compétition, ça avance bien visiblement... pic.twitter.com/292yOSKZ4B — REVERSE (@REVERSEMAGAZINE) February 19, 2020

Sur les images, c'est tout de même prometteur de le voir dans une telle forme dès maintenant. On le sait, son talent ne va pas s'évaporer. Et son vrai défi sera donc de revenir à 100% de ses capacités physiques. Pour rappel, Kevin Durant a été victime d'une rupture du tendon d'Achille lors du Game 5 des Finales NBA face aux Toronto Raptors. Depuis, il a quitté les Warriors pour les Nets. Et ces derniers ont donc rapidement écarté son retour pour la saison en cours. L'objectif étant bien sûr de viser très haut sur le long terme avec le duo KD-Irving.