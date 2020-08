Kevin Durant milite déjà aux Nets pour une signature cette intersaison

Forfait pour l'intégralité de cette saison, Kevin Durant reste bien évidemment attentif aux performances des Brooklyn Nets. L'ailier a probablement apprécié les prestations de Caris LeVert, qui risque de rendre de précieux services à l'avenir. Et surtout, l'ancien des Golden State Warriors se tient au courant de l'ambiance au sein du vestiaire. Et visiblement, un homme a beaucoup apporté aux Nets depuis son arrivée : Jamal Crawford. Victime d'une blessure aux ischios, le vétéran a seulement disputé 6 minutes de jeu dans cette bulle. Et c'est vraiment dommage car il avait affiché de belles promesses (5 points et 3 passes décisives). Surtout, il démontrait la même forme sur les entraînements.

Prévenu de l'impact de Crawford, Durant milite déjà pour sa signature en vue de la saison prochaine. Selon les informations du journaliste de Yahoo Sports Chris Haynes, les dirigeants des Nets considèrent sérieusement cette option. En effet, en plus d'apporter par son expérience, Jamal Crawford reste une arme intéressante sur le plan offensif en sortie de banc. De son côté, l'homme de 40 ans ne devrait pas cracher sur l'opportunité de poursuivre sa carrière en NBA. Pour rappel, il avait patienté quasiment un an pour avoir cette occasion.