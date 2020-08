Jamal Crawford, un an d’attente et seulement 6 minutes de plaisir

Jamal Crawford attendait ce moment avec impatience. Des longs mois sans club. Pas sans jouer. Non. Impossible, pour ce passionné de basket. Mais des longs mois loin de la NBA. Dans l’espoir qu’une franchise lui file un dernier contrat. C’est finalement la crise du coronavirus et la saison repoussée, ainsi que toutes les blessures aux Brooklyn Nets, qui lui ont offert une opportunité de sortir de sa retraite.

Les New-yorkais l’ont signé pour faire le nombre à Orlando. Et pourquoi pas amener son expérience et ses coups de chaud en playoffs. Hier soir, J-Crossover faisait enfin ses grands débuts. Son entrée en jeu faisant même de lui le joueur le plus âgé du championnat, à 40 ans. Mais forcément, à ce stade de sa carrière, il est un peu rouillé. Pas sa technique. Non ça, elle est toujours là. Mais son corps, ne suit plus aussi bien.

C’est ainsi que le vétéran s’est blessé aux ischios après seulement six minutes de jeu. Et il a été contraint de sortir et donc de mettre fin à son plaisir. C’est dommage, parce qu’il avait démarré fort. 5 points à 2 sur 4 aux tirs. On espère tout de même avoir la chance de le revoir dans les prochains jours. Surtout qu’en battant Milwaukee, Brooklyn a quasiment validé son ticket en playoffs.

Avec Jamal Crawford, les Nets vont-ils enfin être un peu plus sexy ?