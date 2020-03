Khris Middleton était à un panier de marquer l’Histoire cette saison

Si Khris Middleton avait su que la saison allait être suspendue pour une durée indéterminée en raison d'une épidémie, il aurait probablement joué le match des Milwaukee Bucks contre les Denver Nuggets. L'arrière All-Star s'est reposé ce soir là, et cette rencontre sera peut-être la dernière de son équipe sur l'exercice 2019-2020. En effet, la ligue ne sait toujours pas si elle pourra reprendre le championnat. Et, si jamais ça venait à se faire, il est possible que les franchises disputent directement les playoffs - voire même un tournoi à élimination direct pour sacrer un champion.

Alors pourquoi c'est problématique pour le sniper des Bucks et pourquoi il aurait sans doute voulu jouer contre les Nuggets ? Tout simplement parce qu'il manque juste un panier à Khris Middleton pour se retrouver au-dessus de la barre des 50% de réussite aux tirs. Alors, oui, ça peut paraître anecdotique mais il pointe actuellement à 41,8% à trois-points, 90,8% aux lancers-francs et... 49,88% dans le champs. Juste un petit panier et le voilà dans le club mythique des '50-40-90', ceux qui ont bouclé une saison avec ces pourcentages. Un cercle fermé qui compte des légendes comme Stephen Curry, Kevin Durant, Dirk Nowitzki et Larry Bird. Que des MVP. C'est sûr que ça classe un homme.

Via ESPN