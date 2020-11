Après un an et demi d'absence, Klay Thompson est pleinement de retour avec les Warriors. Grâce à lui, Golden State peut viser haut.

L'une des raisons qui font que l'on a hâte d'observer les Golden State Warriors dans les mois qui viennent, c'est le retour à la compétition de Klay Thompson. Pendant une saison entière, les fans ont été privés du recordman de paniers à trois points sur un match NBA (14) et de l'un des meilleurs arrières two-way de la ligue. Au même titre que Stephen Curry et Draymond Green, Thompson est un composant essentiel de l'ADN des Warriors, que l'on n'imagine pas revenir au sommet sans lui.

Steve Kerr et ses hommes visent un comeback en force et, ça tombe bien, ils pourront justement compter sur le plus jeune des deux Splash Brothers, un an et demi après son dernier match officiel en Finales NBA contre Toronto.

Dans un extrait du sujet de 22 minutes sorti ces derniers jours par les Warriors, le retour de Klay Thompson dans le groupe et l'exemple qu'il donne aux plus jeunes joueurs du roster y sont très largement évoqués.

"Voir Klay sur le terrain, ça nous fait vraiment du bien. Il est toujours en phase de reprise, mais le voir jouer comme il en est capable et shooter comme on sait qu'il en est capable, ça apporte énormément. Je le trouve différent, d'une manière amusant. C'est fou, mais aujourd'hui c'est l'un des vétérans de l'équipe", explique Bruce Fraser, l'un des assistants de Kerr. "Sa présence, son énergie et sa façon d'être font que c'est hyper excitant de l'avoir avec nous. On peut lui poser des questions et lui demander des conseils. Il nous donne déjà un petit aperçu de ce que l'on sera capables d'être la saison prochaine", assure Jordan Poole.

Klay Thompson se lance à son tour dans le business du cannabis : « c’est l’avenir » !

A bientôt 30 ans, Klay Thompson est effectivement l'un des plus vieux du vestiaire californien. Son "grand âge" ne l'empêche pas d'être aussi l'un des garants de la bonne humeur dans le groupe, en plus d'être un élément essentiel des deux côtés du terrain.

La présence de Stephen Curry a un temps éclipsé la grandeur de Thompson, mais on devrait rapidement se souvenir que les Splash Brothers sont surtout redoutables en tandem et que c'est toujours dans cette configuration qu'ils ont brillé et remporté des titres.

Avant de se blesser gravement au genou, Klay Thompson était sur le meilleur pourcentage à 3 points de sa carrière en playoffs (44.3%) à plus de 20 points de moyenne. En 2019, il avait également été nommé dans la All-Defense Second Team.

Ce n'est pas un simple shooteur que les Golden State Warriors. Mais un quintuple All-Star, triple champion NBA et garant de l'âme de la seule équipe de la décennie à avoir approché le statut de dynastie.

“He’s different.” Lil’ peek of Klay hitting the court in The Dubble 👀 » https://t.co/khaDHjZclP pic.twitter.com/IcKIXdG75A — Golden State Warriors (@warriors) November 5, 2020

