Les Knicks ont déjà défini une première priorité sur cette Free Agency

A l'approche de la Free Agency, les New York Knicks seraient très sérieusement intéressés par l'intérieur des Detroit Pistons Christian Wood.

Cette intersaison s'annonce très importante aux New York Knicks. En période de reconstruction, la franchise va connaître un vrai tournant avec la première Free Agency du nouveau président Leon Rose. Et forcément, ses premiers choix vont donner le ton à son mandat.

Sur cette FA 2020, il n'y a pas vraiment de gros poissons qui pourraient immédiatement relancer les Knicks. Il va donc falloir réaliser les bons choix pour reconstruire, petit à petit, un effectif intéressant à New York. L'objectif affiché serait de mieux épauler RJ Barrett, qui se trouve au cœur du projet.

Avec cette idée en tête, les dirigeants des Knicks risquent de chercher de jeunes talents. Et selon les informations de SNY, le joueur des Detroit Pistons Christian Wood représente une première priorité pour New York.

Les Knicks prêts à un sacrifice important pour parvenir à se renforcer

A 25 ans, l'ailier dispose d'un potentiel intéressant. Cette saison, il a tourné à 13,1 points et 6,3 rebonds en affichant une vraie marge de progression tout au long de l'exercice. A un bon prix, il peut incarner une bonne affaire sur cette Free Agency.

Est-ce qu'il sera un joueur suffisant, à lui seul, pour redorer le blason des Knicks ? Bien sûr que non. Mais Wood peut clairement s'inscrire dans un projet sur la durée. Et avec un contrat correct, l'élément des Pistons peut devenir un membre précieux de la rotation de New York.

Mais est-ce que les Knicks auront vraiment la possibilité de lutter sur ce dossier ? Les Pistons ont probablement l'intention de conserver Christian Wood. En tout cas, il s'agit d'une piste intéressante à suivre pour New York.