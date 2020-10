Les Knicks prêts à un sacrifice important pour parvenir à se renforcer

Nommé président des New York Knicks en mars dernier, Leon Rose sera attendu au tournant sur cette intersaison. Actuellement en reconstruction, la franchise new-yorkaise risque de se montrer active pour se renforcer. Que ce soit via la Free Agency ou des échanges. Sans surprise, les Knicks veulent construire leur projet autour de RJ Barrett. Et ils vont donc chercher à l'entourer du mieux possible. Logiquement, ils vont cibler des jeunes talents pour les développer avec un plan sur le long terme. Et justement, pour récupérer des atouts intéressants, les Knicks sont prêts à un sacrifice important : absorber des "mauvais contrats" selon les informations de SNY.

Avec une flexibilité financière importante (environ 60 millions selon le salary cap), New York peut effectivement se permettre de récupérer des joueurs avec des gros salaires. Certaines équipes seront susceptibles de sacrifier un jeune atout pour parvenir à se débarrasser d'un élément encombrant avec un deal XXL. On pense par exemple aux Detroit Pistons avec Blake Griffin et son salaire à 36 millions de dollars. En tout cas, cette nouvelle semble crédible pour les Knicks. Il s'agit d'un bon moyen de construire sur le long terme, tout en récupérant potentiellement un élément qui va devoir se relancer sur le court terme.