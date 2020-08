Kobe Bryant et Devin Booker ont un point commun selon Ricky Rubio

S'il faut trouver le plus proche héritier de Kobe Bryant dans la NBA d'aujourd'hui, tous les regards peuvent se porter sur Devin Booker. Si la pépite des Suns est moins athlétique que le quintuple champion, ils ont pour eux cette soif de scorer avec des fondamentaux quasi parfaits. Booker n'a plus grand chose à prouver individuellement parlant. Il est l'un des meilleurs scoreurs de la ligue, récemment appelé au All-Star Game.

En 2017, il a touché au sublime en réalisant une performance aussi unique que prolifique. 70 pions, sur le parquet des Celtics. À 23 ans, il doit désormais emmener Phoenix en playoffs. Que ce soit cette saison, où son équipe est encore en course, où la suivante. C'est désormais sur ce point qu'il sera jugé.

"Be Legendary", la mission de Kobe à Devin Booker

Témoin de la progression de l'arrière, Ricky Rubio fait du bien à Devin Booker en le déchargeant de certaines responsabilités. Avec l'Espagnol à la manoeuvre, l'ancien de Kentucky n'a plus qu'à se concentrer sur ce qu'il fait de mieux, scorer. Et dans son jeu, Rubio voit en lui du Kobe Bryant sur un aspect en particulier, le footwork.

Ricky Rubio says Devin Booker's footwork reminds him of Kobe Bryant. Calls Booker a "unique talent" who doesn't get the national respect he deserves. — Chris Mannix (@SIChrisMannix) August 5, 2020

Kobe était un spécialiste du genre, au même titre que Michael Jordan. Comment placer ses pieds, comment les tourner, les faire pivoter avec la vitesse nécessaire pour prendre le dessus, la regrettée légende des Lakers maitrisait totalement son sujet. Il est vrai qu'en analysant le buzzer beater de Booker face aux Clippers, il y a du Kobe. Dans sa façon de stopper sa course, de pivoter pour trouver l'espace nécessaire entre lui et son défenseur afin d'armer le tir. Qui plus est devant un défenseur de la trempe de Paul George. Et on a vraiment hâte de pouvoir l'observer en playoffs, que ce soit dans quelques jours ou quelques mois.