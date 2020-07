Kobe Bryant : le trailer du docu sur son dernier titre avec les Lakers

Il y a dix ans, Kobe Bryant et les Los Angeles Lakers remportaient leur dernier titre NBA. A cette occasion, et quelques mois après le décès tragique de l’icône, ClutchPoints sort ce weekend un documentaire sur cette dernière épopée.

Une épopée magnifique qui s’était conclue avec un triomphe sur les Boston Celtics au terme d’un septième match irrespirable. Particulièrement maladroit, comme toutes les stars sur le terrain à l’exception de KG, Kobe Bryant avait réussi à imposer sa volonté en allant chercher 15 rebonds, d’abord, puis en prenant petit à petit le contrôle d’un match où les Lakers avaient compté jusqu’à 13 points de retard dans le quatrième quart-temps.

REVERSE #5 Kobe Bryant : Un Mook XXL pour un joueur hors-norme

Cette campagne, c’est aussi celle où Kobe Bryant avait accompli un énorme bond en avant quant à sa place dans l’histoire du sport. Avec ce cinquième titre, il avait rejoint Magic Johnson dans la légende de LA, il s’était rapproché de Michael Jordan et avait remporté une deuxième bague sans Shaquille O’Neal, prouvant définitivement qu’il n’avait pas besoin de l’un des joueurs les plus dominants de l’histoire.

Surtout, c’est face aux Boston Celtics, au sommet de leur art et en pleine possession de leurs moyens, qu’il s’est imposé. Et une série en 7 matches face aux rivaux historiques, sans manquer de respect à Orlando, ça pèse forcément plus lourd au moment d’écrire les livres d’histoire.

Intitulé « The Final Ring: Kobe & The Lakers’ 2010 Title », ce docu-série sera découpé en 8 épisodes diffusés à raison de deux par semaine sur les comptes Instagram, Facebook et YouTube de ClutchPoints. Les épisodes seront mis en ligne le dimanche et le mercredi, à partir du dimanche 5 juillet.

A deux jours de la parution de « The Final Ring: Kobe & The Lakers’ 2010 Title », ClutchPoints a mis en ligne son trailer :

