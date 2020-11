Les Bulls laissent filer Kris Dunn, les Clippers de suite sur le coup

Les Chicago Bulls tiennent absolument à changer de meneur la saison prochaine. Ils espèrent mettre la main sur LaMelo Ball à la draft – voire carrément à recruter un vétéran confirmé sur le poste pendant l’intersaison. Des recherches qui les poussent à ne pas conserver Kris Dunn.

The Bulls plan to not issue a qualifying offer to Kris Dunn, per sources. The Clippers are among several teams expected to show interest in the soon-to-be-free-agent guard.

Can also confirm Bulls will extend qualifying offer to Denzel Valentine, which @DarnellMayberry had 1st.

— K.C. Johnson (@KCJHoop) November 16, 2020