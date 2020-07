Kristaps Porzingis a oublié de se faire tester, il est puni pour 24h

Kristaps Porzingis n'était pas sur le terrain avec les Dallas Mavericks dimanche contre les Indiana Pacers. Le Letton n'était pas laissé au repos. Il était dans sa chambre, après avoir pris 24 heures de quarantaine dans les dents pour sanctionner son manque d'attention. Comme Paul Millsap vendredi, Porzingis a tout simplement oublié de se rendre au test obligatoire auquel il devait se soumettre.

Les activités étant quand même assez limitées dans la bulle - jeux vidéo, pèche, entraînement, dodo - on en vient quand même à se demander comment un joueur qui vit au rythme de ces tests depuis plusieurs semaines a pu passer à côté. Surtout qu'un centre de test se trouve dans l'hôtel où résident les Mavs...

CQFR : Morant domine Westbrook, Doncic et Harden en jambes

Heureusement, les conséquences ne sont pour le moment pas très importantes. Kristaps Porzingis a manqué un scrimmage (une défaite contre les Pacers malgré le "presque triple-double" de son camarade Luka Doncic) et pourra normalement réintégrer le groupe une fois sa courte période d'isolement terminée. Ce serait quand même bien pour Porzingis et Dallas qu'il évite de faire l'étourdi quand la saison aura repris. Dallas n'est pas en péril sur cette fin de saison régulière, mais l'absence d'un seul cadre pour un match d'une série de playoffs peut être très fâcheuse.

Les Mavs n'ont pas l'effectif le plus profond des 22 équipes encore en lice et Kristaps Porzingis a pris une importance au fil des mois grâce à des performances de bon niveau et sa belle connexion technique avec Doncic.