Kyrie Irving bientôt en quarantaine à cause d’une soirée ?

Kyrie Irving a manqué dimanche son troisième match consécutif avec les Brooklyn Nets. A ce jour, aucune raison précise n'a été évoquée et le meneur All-Star ne s'est pas exprimé à ce sujet. A peine sait-on, de la voix de Steve Nash, son coach, qu'il s'agit d'un motif personnel. On a fort logiquement tout envisagé.

Certaines sources aux Etats-Unis expliquaient que Kyrie avait été choqué par les scènes du Capitole et n'avait pas la tête au basket. C'est une possibilité. On connaît le personnage et son engagement fort en dehors du terrain. Mais on connaît aussi ses soucis de santé mentale qu'il a déjà évoqués par le passé. "Uncle Drew" fait partie de ces joueurs qui aimeraient que leurs congénères puissent bénéficier de congés pour justement couper lorsqu'ils se sentent glisser vers la dépression ou le burnout. Tout aurait été parfaitement acceptable et compréhensible, du motif politique au besoin de couper en plein contexte anxiogène, à partir du moment où la situation était claire pour tout le monde, particulièrement pour le staff des Nets. Elle ne l'est pas.

Kyrie Irving manque encore à l'appel, ça commence à durer

Lundi, des vidéos montrant Kyrie Irving en train de fêter l'anniversaire de sa soeur Asia dans un club où le protocole sanitaire souhaité par la NBA n'était pas suivi à la lettre, sont sorties. Kyrie Irving a bien évidemment le droit de vouloir faire un break et même de retrouver ses proches. En revanche, célébrer un anniversaire dans un lieu clos avec un nombre de personnes a priori supérieur à celui autorisé par la NBA pour éviter une quarantaine, le tout sans que la plupart des convives ne portent un masque, c'est plus problématique. D'aucuns évoquent même la possibilité que la soirée ait eu lieu à Toronto - les frontières avec le Canada sont fermées mais les vols entre les deux pays sont autorisés si les voyageurs observent une quarantaine - avec Drake comme invité. Pour l'heure, il n'y a pas assez d'éléments pour valider ces rumeurs.

Il existe aussi la possibilité que ces vidéos ne datent pas d'aujourd'hui et aient été postées à cette date pour nuire à Kyrie, comme certains l'évoquent. Cela, on ne le saura que lorsque le meneur de Brooklyn aura communiqué officiellement sur le sujet. Les Nets, de leur côté, se préparent sans doute à passer encore quelques matches sans lui.