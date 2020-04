La perf historique de Russell Westbrook en l’honneur de Nipsey Hussle assassiné

Il y a un an jour pour jour Russell Westbrook réalisait un triple-double historique. Il l'avait dédié Nipsey Hussle, décédé 2 jours plus tôt.

Le mardi 31 mars 2019, il y a 1 an, Nipsey Hussle était assassiné devant son magasin de vêtements The Marathon Clothing, situé au coin de Slauson Avenue et Crenshaw Boulevard à Los Angeles. Il avait seulement 33 ans. Selon les rumeurs, Nipsey Hussle aurait pris trop de risques se croyant tout simplement intouchable. C'est ce que révèle un documentaire sorti cette semaine sur BBC Three : The Mysterious Murder Of Nipsey Hussle.

Deux jours après ce drame, Russell Westbrook alors membre du Thunder, réussissait une performance historique contre les Los Angeles Lakers : un triple-double XXL 20-20-20. A la fin de la rencontre, il s'expliquait sur sa motivation et déclarait : « That was for my bro. That's for Nipsey, man. »

On savait Russell Westbrook assez proche de Nipsey Hussle. Rien de surprenant pour ce californien pur souche, né à Long Beach et ayant fait sa facture à UCLA, qui a toujours eu la ville de L.A. et ses artistes dans le coeur.

« Nipsey était stupide, il était stupide. Il n’avait pas, son gang ne l’a pas protégé et il n’allait pas le protéger une fois qu’il a eu tout cet argent », déclare Sedrick, membre de Eight-Tray dans le documentaire, puis précise qu'il n'aurait jamais du sortir sans bénéficier d’une protection. « C’est trop risqué, il y a trop de types qui ne vont pas t’apprécier… Nipsey, pour commencer, n’aurait jamais dû se rendre à sa boutique sans sécurité. Il pensait qu’il était intouchable. »

Quoi qu'il en soit, Russell Westbrook respectait l'artiste et voulait lui dédier ce match qui restera à tout jamais dans l'histoire.

"That was for my bro. That's for Nipsey, man."@russwest44 dropped a 20-20-20 triple-double in honor of Nipsey Hussle last year 🏁 pic.twitter.com/5I4Gmbbqjy — SportsCenter (@SportsCenter) April 2, 2020