La proposition osée d’un site porno pour divertir les joueurs NBA dans la « bulle »

Stephen A. Smith a dit tout haut ce que tout le monde pensait tout bas (ou surtout ce qu’il pensait tout bas et mourrait d’envie de dire tout haut). L’éditorialiste a émis son gros doute quant aux respects des règles de la « bulle » par les joueurs NBA. Parce que pour lui, il est évident que nombreux d’entre eux ne tiendront pas l’isolement… et donc l’absence de sexe. Ça tombe bien, un site pour adultes se propose de remédier en partie – en partie seulement – au problème.

Les règles de la « bulle » trop frustrantes pour les joueurs NBA ?

« Les joueurs et les coaches qui s’inscrivent via nba@ffn.com et vérifient leur identité se verront offrir un accès VIP à nos services de webcams 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Si jamais ils venaient à se sentir seuls ou s’ils avaient besoin de motivation avant un match important, tout ce qu’ils auront à faire est de se connecter à notre site pour profiter de nos mannequins magnifiques qui seront à leur disposition. Ils peuvent discuter avec elles lors de cams privées. »

Un peu glauque quand même. Pas sûr que ça suffise à convaincre les joueurs NBA. Mais c’est toujours sympa de proposer. Bon courage aux petits malins qui essaieront de se faire passer pour des joueurs NBA pour gratter un abonnement premium.