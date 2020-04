La saison NBA devrait pouvoir se jouer cet été

C'est le Docteur Fauci, dont on vous avait parlé il y a quelques jours, qui le dit. On veut bien le croire.

On vous parlait du Docteur Anthony Fauci il y a quelques jours, ce contrepoids intéressant à Donald Trump aux Etats-Unis dans la lutte contre la pandémie de COVID-19. Si vous avez manqué la petite histoire du doc avec le basket, c'est par ici. Mardi, dans une discussion avec Peter Hamby, celui-ci est venu apporter une note d'espoir plutôt significative quant à la reprise de la saison NBA et des sports US en général cet été. Fauci, qui s'est toujours montré beaucoup plus prudent que Trump, a livré un scénario intéressant auquel la ligue se rattache en vue de ne pas purement et simplement annuler la saison.

"Il y a un moyen pour que cela reprenne. Il faut que personne ne vienne au stade. Mettez les joueurs dans des grands hotels, qu'importe le lieu où vous voulez jouer ces matches, et mettez-les sous surveillance. Ils doivent être testés pour le COVID-19 toutes les semaines, afin de s'assurer qu'ils ne s'infectent pas l'un et l'autre ou qu'ils ne contaminent pas leurs familles. Une fois que tout ça est réuni, vous pouvez les laisser finir la saison", expliqué Fauci.

Cette semaine, la Floride a annoncé l'autorisation pour les manifestations sportives de se tenir à huis clos pendant l'été. Il s'agit du premier état à prendre cette décision, ce qui pourrait en conduire d'autres à proposer à la NBA d'accueillir les dernières rencontres de la saison régulière et des playoffs en NBA. Il faudra évidemment pour cela que des tests soient présents en nombre suffisant une fois la préparation physique des joueurs d'environ quatre semaines effectuée pour éviter les blessures.

On parlait d'une reprise en juillet au minimum pour la NBA jusqu'ici.