LeBron James assume ses responsabilités pour la défaite des Lakers

A l'occasion du Game 1 des demi-finales de la Conférence Ouest, les Los Angeles Lakers ont été battus par les Houston Rockets (97-112) samedi. Sur cette rencontre, LeBron James n'a pas été forcément à la hauteur. Dans les moments importants, le King n'a pas répondu présent. Mais comme souvent, l'ailier des Angelenos a assumé ses responsabilités devant les médias. Au moment d'analyser ce revers, James a souligné les turnovers concédés par son équipe. Et surtout, il a pointé du doigt ses erreurs dans ce domaine.

"Nous avons eu 17 ballons perdus pour 27 points concédés. Le tout contre une équipe composée d’athlètes qui peuvent tous courir le 100 mètres. Honnêtement, c'est tout simplement impossible de perdre autant le ballon. Pour résumer cette défaite, c'est aussi simple que ça. Et bien évidemment, ça commence avec moi", a reconnu LeBron James.

Houston Rockets, petits mais costauds

Aux commandes du jeu des Lakers, l'ancien des Cleveland Cavaliers a effectivement concédé 4 turnovers sur ce match. Malgré ses 20 points, 8 rebonds et 7 passes décisives, LeBron James peut et doit faire mieux pour conduire les siens à la victoire. Il n'y a pas encore le feu pour les Californiens, mais le Game 2 cette nuit (2h30) représente un rendez-vous à ne pas manquer. Et vu son discours, LBJ risque de vouloir se reprendre.