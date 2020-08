LeBron James se souvient du jour où il a sauvé la vie de Carmelo Anthony

Le « Banana Boat » s’est mis à la plongée un jour de vacances communes. LeBron James, Carmelo Anthony, Dwyane Wade, Chris Paul et leurs familles étaient donc tous réunis au moment d’organiser une sortie commune en bateau (là encore). Le but ? Explorer les fonds marins et les grottes aux alentours. Sauf que lorsque tout le monde remonte, un homme manque à l’appel. Melo.

« J’ai juste vu qu’il n’était pas revenu alors j’ai plongé pour aller le chercher », se souvient le King. « Et pas la grâce de Dieu et parce que je n’ai pas peur de l’eau, j’ai pu l’aider à rentrer au bateau. C’est le seul truc que j’avais en tête à ce moment-là : ramener mon frère sur le bateau. »

L’anecdote avait été racontée par Carmelo Anthony lors d’un live Instagram avec Dwyane Wade pendant le confinement.

« Le courant m’entraînait au milieu de l’océan. A l’opposé du bateau. Pour être honnête, plein de conneries me sont passés par la tête à ce moment-là. LeBron m’a sauvé la vie. »

Amis, LeBron James et Carmelo Anthony seront liés à vie avec cette histoire. Un amour fraternel qu’ils vont devoir laisser de côté le temps d’une série de playoffs, leur première l’une contre l’autre, à partir de ce soir.

Previews playoffs NBA : Los Angeles Lakers (1) vs Portland Trail Blazers (8)