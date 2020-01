LeBron James dépasse Isiah Thomas et devient 8e passeur All-Time

Petit à petit, LeBron James écarte un à un d'anciennes légendes en ce qui concerne les chiffres. Dans moins d'une dizaine de matches, il dépassera Kobe Bryant en terme de points marqués pour devenir le 3e meilleur scoreur de l'histoire. Il lui restera alors quelques années pour rattraper et dépasser Karl Malone et Kareem Abdul-Jabbar. Mais il n'y pas qu'au niveau des points que LeBron affole les statistiques. Cette nuit, dans la victoire des siens face aux Cavaliers, le King s'est distingué avec 31 points à 12/16 et 8 passes décisives. Sur sa 3e offrande, il a ainsi dépassé Isiah Thomas dans la hiérarchie des meilleurs passeurs de l'histoire. Ses 9,067 caviars font de lui aujourd'hui le 8e meilleur performeur All-Time dans ce domaine.

Les deux prochains sur la liste ? Chris Paul, qui est toujours en activité, et Oscar Robertson. Mais pour arriver au niveau de ce dernier et ses 9,887 passes, il lui faudra continuer à ce rythme pendant au moins une saison. Pour rappel, LeBron James est le seul non meneur ou combo à figurer parmi les 30 premiers. Kobe Bryant, premier arrière de métier, est 31e.

Les stats de LeBron James :