LeBron James a réussi un nouveau tour de force la nuit dernière contre les New Orleans Pelicans et Zion Williamson. Le triple-double du "King" a guidé les Los Angeles Lakers vers la victoire. C'est totalement injuste, mais on a quand même décidé de mettre en lumière - et de se moquer un peu - d'une action assez incompréhensible dont LeBron est justement l'auteur.

Vous vous souvenez de ce marcher exceptionnel sur une remise en jeu de Russell Westbrook la saison dernière ? LeBron James a fait au moins aussi bien. Ou aussi chelou en tout cas...

Ça arrive même aux meilleurs... On est juste quand même toujours un peu surpris de voir des joueurs avec autant de matches au compteur et une telle intelligence de jeu se planter comme ça en se disant qu'ils ne se feront sans doute pas prendre par la patrouille.

Les stats de LeBron James en 2019-2020