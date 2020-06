La vérité sur la relation entre Kyrie Irving et LeBron James selon un entraîneur des Cavaliers

La NBA est un business qui fonctionne 24 heures du 24, 7 jours sur 7. Parce que quand il n’y a pas de matches, ce sont tous les à-côtés du milieu qui animent les passionnés. Comme la relation entre les superstars par exemple. C’est ainsi, qu’en plein été, alors que tout le monde est en vacances, il peut y avoir un pic autour de l’actualité basket. Comme quand Kyrie Irving demande son transfert des Cleveland Cavaliers en 2017 par exemple. Se pose alors la question : mais pourquoi ? Pourquoi le meneur All-Star choisit de quitter une équipe sacrée un an auparavant et triple finaliste ? Et de suite des rumeurs… de mésentente avec LeBron James.

C’est croustillant. Et tout le monde veut savoir. Alors les médias sondent. Fouillent. Interrogent. Et le masque tombe : les camps des deux superstars n’étaient pas sur la même longueur d’onde. De l’eau a coulé sous les ponts depuis. Irving a joué à Boston et le voilà maintenant à Brooklyn. James s’est expatrié à Los Angeles. Phil Handy, entraîneur personnel des Cavaliers, a souhaité mettre les choses au clair sur la relation entre les deux hommes.

« Les gens cherchent toujours un sujet à aborder. Kyrie et LeBron, c’est l’un des meilleurs duos de l’Histoire selon moi. La manière dont ils jouaient ensemble, dont ils ont réussi à s’entendre… ils ont tous les deux besoin d’avoir la balle entre les mains mais ils ont réussi à être efficaces. Ty Lue a aussi fait du bon boulot.

Ces deux gars là s’entendaient très bien. Je pense que les gens essayent constamment de créer des histoires. De séparer les superstars. Mais quand Bron est arrivé, il était là pour aider ses coéquipiers. Et Kyrie était réceptif. J’aurais souhaité qu’ils restent plus longtemps ensemble. »

Il semble évident que LeBron James et Kyrie Irving s’apprécient et se respectent. Mais il y avait de la friture sur la ligne à un moment. Rien de bien méchant. Sans doute pas un vrai clash. Plutôt des envies différentes. Irving sentait que James allait quitter Cleveland. Il a pris les devants. Et il voulait certainement être au centre de la lumière. Driver sa propre équipe. Au final, il a vu à Boston que ce n’était pas si facile et il a même appelé le King pour s’excuser de son comportement en cours de saison dernière. Ça restera un grand duo.