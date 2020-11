Lakers : Un LeBron James à mi-temps cette saison ?

L’intersaison sera très courte pour LeBron James et les Los Angeles Lakers. Ils n’auront que 77 jours de repos – et encore sans compter sur la reprise des entraînements – entre leur titre et le coup d’envoi de la nouvelle saison. C’est historiquement peu. Voire quasiment rien pour une équipe qui sort de plusieurs mois de batailles coupées par un long break au milieu.

LeBron James, son échange drôle avec Barack Obama pour la saison prochaine

C’’est loin d’être optimal pour un joueur comme LeBron James. Le King va fêter ses 36 ans en décembre et il ne ménage pas ses efforts en playoffs chaque année. Du coup, les Angelenos vont lui préparer un programme spécial pour qu’il puisse récupérer d’ici le printemps prochain.

« Nous avons une super relation avec lui pour tout faire pour maximiser ses performances. On va essayer d’équilibrer son temps de jeu pendant la saison. En essayant de trouver ce qui est le mieux pour lui, pour sa santé mais aussi ce qui est le mieux pour la ligue », note Rob Pelinka.

Le GM fait bien de préciser l’intérêt de la NBA. La ligue lutte (un peu) contre le repos abusif des stars pendant la saison régulière. Mais elle se montrera sans doute compréhensive vu les conditions très particulières. Ce qu’il faut donc comprendre, c’est que LeBron James sera sans doute absent quelques matches par-ci par-là.

Les Lakers ne forceront pas. Et ils ont raison. La superstar risque de ne pas être dans la course pour décrocher son cinquième MVP mais avec Anthony Davis et un cinglant Dennis Schröder, les Californiens se hisseront probablement à nouveau parmi les meilleures équipes du championnat. Puis James sera là pour tout donner en playoffs.