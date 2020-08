LeBron James : « Nous sommes construits différemment »

"Nous sommes construits différemment, nous sommes construits différemment." Voici la phrase répétée par LeBron James, dans un état second, lors de la victoire des Los Angeles Lakers. Battue au Game 1, la franchise californienne a parfaitement réagi contre les Portland Trail Blazers (111-88) au Game 2. De son côté, le King n'a pourtant pas été particulièrement brillant. 10 points, 7 passes décisives, 6 rebonds. Mais Anthony Davis a pris ses responsabilités pour faire la différence sur ce match. Et même plus discret dans le jeu, James n'a donc pas hésité à s'enflammer pour son équipe. Devant les médias, l'ancien des Cleveland Cavaliers a expliqué cette phrase.

"Je tiens à dire que je n'effectue aucune comparaison avec les autres équipes de la Ligue. Les autres ne font pas ça non plus. Je sais simplement le type de saison que nous avons eu. On dirait qu'il y a eu trois ou quatre saisons en une seule. Tout a débuté depuis le camp d'entraînement. La pré-saison. Les voyages à l'extérieur. Commencer la nouvelle année avec la disparation tragique de Kobe Bryant et des autres victimes dans cet accident d'hélicoptère. L'arrêt de la saison. Les blessures, avec Rajon Rondo sur le flanc. Ensuite, la reprise. Mais sans notre frère Avery Bradley. C'est comme ça. Mais j'ai le sentiment d'avoir vécu trois ou quatre saisons en une seule. Donc je sais ce dont nous sommes capables. Je sais comment nous sommes construits. Et je le disais à nos joueurs car la différence va se faire sur notre état d'esprit", a confié LeBron James.

LeBron James, des playoffs décisifs dans la course au GOAT ?

Cet exercice 2019-2020 a été chargé en émotions pour les Lakers. Plus que pour les autres équipes par rapport au décès de Kobe Bryant. Est-ce que cette tragédie va permettre aux Lakers d'avoir un supplément d'âme ? En tout cas, LeBron James semble penser que ce groupe a un truc en plus...