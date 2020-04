Si LeBron James a de solides chances de jouer en NBA jusqu'à la quarantaine, ce n'est pas uniquement grâce à ses qualités athlétiques et techniques surnaturelles. Le "King" a, comme l'expliquait récemment Jason Kidd, désormais membre du staff des Lakers, un QI basket sans égal. LeBron, lui, identifie cela comme une "mémoire photographique", qui lui permet depuis toujours ou presque d'avoir un temps d'avance sur tout et tout le monde lorsqu'il entre sur un terrain.

"Je l'ai toujours eue. Quand j'étais plus jeune, beaucoup de mes amis me demandaient comment je faisais pour me souvenir de telle ou telle action alors qu'elles s'étaient déroulées longtemps avant. Je n'y ai jamais réfléchi et ce n'est que plus vieux que j'ai appris ce qu'était la mémoire photographique. C'est quelque chose avec lequel je suis né, ou avec lequel j'ai été béni", racontre LeBron James dans Sports Illustrated.

Sur le terrain, c'est évidemment une arme très précieuse dont LeBron ne se prive jamais.

"Si je vois que la défense bouge et qu'ils mettent deux défenseurs sur le ballon, je sais que j'ai les maths avec moi sur le côté faible et c'est du 4 contre 3. J'ai été dans ces situations tellement de fois pendant ma carrière... Je peux littéralement fermer les yeux et savoir quand même où seront mes partenaires et comment réagir à ça. Je pense que l'on peut apprendre de nos expériences, mais je ne sais pas si le QI basket peut s'apprendre. J'ai toujours eu ça en moi donc je ne suis pas certain".

Ses partenaires s'extasient fréquemment devant la capacité de LeBron James à mémoriser des paroles de chansons en quelques minutes ou à se souvenir de toutes les séquences de jeu lors de parties de cartes où il est impossible de lui faire à l'envers.