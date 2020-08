Officiellement éliminés de la course aux playoffs avec les Kings, Buddy Hield ne pourra pas compter sur une somme d'argent significative

Ils étaient pourtant en bonne posture avant de prendre part à cette bulle. D'autant plus avec ce play-in qui permet au 9e de pouvoir quand même se qualifier. Mais leur reprise a été foirée, si bien qu'après six rencontres, les Sacramento Kings pourront quitter la bulle dans quelques jours. Une série qui dure depuis maintenant 14 ans, la plus longue à l'heure actuelle au sein de la ligue. Si l'on fait le prorata, leur saison aura même été sans doute moins bonne que la précédente. L'an passé, les Kings avaient terminé avec un bilan de 39-43. Là, ils en sont à 29-41...

Les playoffs, c'est terminé pour les Kings

Le duo Divac-Walton va jouer gros l'an prochain, dans un exercice qui pourrait, une nouvelle fois, être très particulière. L'été risque également d'être agité. Il manque clairement un leader pour mener ce groupe. Un statut qui aurait dû être celui de Buddy Hield. Très prometteur l'an passé (20,7 points à 46% dont 43% à trois points), l'arrière avait prolongé au prix fort par les Sacramento Kings, soit 86M sur 4 ans. L'année prochaine, il aura ainsi environ 26M en plus sur son compte. Un chiffre qui aurait pu être plus conséquent en cas de qualification en playoffs. Finalement, c'est sur 1,5M que le joueur de 27 ans va s'asseoir.

Même sans ça, cela fait quand même cher payé pour un élément qui a été mis sur le banc par son coach après de nombreux couacs. En effet, tous ses chiffres ont baissé. Buddy Hield score moins, prend moins de rebonds tout en étant moins adroit. Et même s'il est mis sur le marché, il sera très compliqué de trouver preneur à ce tarif-là. D'autant plus avec un contrat qui se terminera en 2024.