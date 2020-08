Les Pacers ont finalement fait le bon choix avec Nate McMillan

On trouvait la rumeur quelque peu farfelue, voir incompréhensible. Il y a quelques jours, Nate McMillan était annoncé sur un siège éjectable aux Pacers. Une nouvelle vraiment surprenante compte tenu du travail fourni par l'ancien coach de Portland (il a survécu à la période "Jail Blazers"). Depuis 2016 où il a pris la succession de Frank Vogel, McMillan a toujours su tirer le meilleur de son effectif. Même l'épisode Paul George est passé comme une lettre à la poste. Il a même fait évoluer la contrepartie de PG dans une catégorie supérieure. Victor Oladipo est devenu un joueur à 25 points de moyenne, MIP et All-Star. Idem pour Domantas Sabonis, invité au match des étoiles par les coaches cette saison.

Et même sans Oladipo pendant près d'un an, Nate McMillan a su s'adapter en redistribuant les responsabilités. L'arrivée de Malcolm Brogdon a également fait un bien fou dans la gestion et le tir longue distance. Tout ça pour dire que l'homme de 56 ans ne méritait vraiment pas de prendre la porte. C'est même tout le contraire qui s'est produit puisque sa prolongation a été annoncée. En fin de contrat l'an prochain, il a trouvé un accord avec sa direction. La durée du bail n'a en revanche pas encore été précisée. Il lui faudra désormais faire passer un cap à ses Pacers en playoffs.

Sur ses trois années à Indiana, jamais il n'a réussi à passer le premier tour. Avec notamment deux sweep contre Cleveland en 2017 et Boston l'an dernier. Ce sera clairement sa mission dans la bulle. Et elle sera loin d'être irréalisable puisqu'en finissant 4e, 5e ou 6e (avec un dernier match contre Miami vendredi), les Pacers affronteront Boston ou Miami.

