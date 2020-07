Avec les jours qui passent et le nombre de cas qui explose aux Etats-Unis, c'est bien plus qu'un petit nuage qui s'est installé autour de la reprise à Orlando. Sans parler de la Floride qui a recensé plus de 10,000 positifs sur les dernières 24 heures. Bref, on est loin, très loin d'être dans des conditions optimales pour finir cette saison maudite. Pour le moment, personne ne s'affole dans les locaux de la ligue. On a même autorisé une seconde bulle pour les équipes non invitées à Orlando. Et pendant ce temps-là, Clippers, Nuggets et Heat ont suspendu leurs entraînements. D'une manière ou d'une autre, toutes les franchises seront touchées par cette situation. Reste désormais à en déterminer le degré. Ce que sont plus ou moins en train de faire les New Orleans Pelicans.

Zion Williamson a l'air encore plus monstrueux (si c'était possible), les joueurs s'entraînent normalement. Et c'est au grand complet qu'ils pourraient débarquer à Orlando. Enfin au complet, du moins au niveau de l'effectif. Au sein du staff, ce n'est pas vraiment la même chanson. À tel point que les Pelicans ont des chances de devoir se gérer eux-mêmes dans la bulle.

En tout cas, on sait qui pourrait coacher les Nets l'an prochain

Une certitude, Jeff Bzdelik ne se rendra pas en Floride. L'assistant d'Alvin Gentry, âgé de 67 ans, a pris sa décision en se basant sur ses entretiens avec les spécialistes médicaux de la franchise. Et il pourrait ne pas être le seul puisqu'Alvin Gentry est toujours dans l'expectative. ESPN avance que le coach des Pels ne sait pas encore s'il voyagera à Orlando. Le technicien de 65 ans veut s'y rendre, mais il ne prendra aucun risque avec sa santé.

New Orleans Pelicans associate head coach Jeff Bzdelik, 67, won’t be joining the team in Orlando, his agent Warren LeGarie tells ESPN. The organization is supportive of the decision. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 3, 2020

En d'autres termes, il n'est aujourd'hui pas impossible de voir Zion et sa bande sans leur coach et son premier assistant. Pas le meilleur moyen de tenter d'accrocher les playoffs au nez et à la barbe de Memphis, Portland, San Antonio et Sacramento.