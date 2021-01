Lonzo Ball, sa réponse aux rumeurs d’un départ des Pelicans

Après des rumeurs concernant un éventuel trade des New Orleans Pelicans, le meneur Lonzo Ball a parfaitement répondu sur le terrain.

Cette semaine, une rumeur a indiqué que les New Orleans Pelicans pensaient à échanger Lonzo Ball. Sur le papier, cette information semble crédible en raison des difficultés de la part du meneur de jeu à passer un cap dans sa carrière. Mais pour l'instant, l'ancien des Los Angeles Lakers n'a pas bougé.

Et la nuit dernière, il a sorti l'un de ses meilleurs matches depuis très longtemps. Lors du succès contre les Milwaukee Bucks (131-126), le jeune joueur de 23 ans a compilé 27 points (à 7/13 à longue distance) et 8 passes décisives. Agressif et tranchant, il a été un poison pour la défense adverse.

Face à la presse, Ball n'a pas échappé aux questions par rapport aux bruits de couloir concernant un éventuel trade.

"Une motivation supplémentaire ? Je reste simplement concentré. Depuis très longtemps, je joue au basket. Je bosse beaucoup pour ça et donc je tente juste de jouer mon jeu. Et je joue de cette façon. Je fais mon maximum pour rester très loin de tous les bruits. Moi, je veux simplement me rendre sur le parquet et aider mon équipe à gagner", a ainsi commenté Lonzo Ball pour ESPN.

Lonzo Ball a besoin de rebondir, mais pas aux Knicks

Habitué à la pression depuis longtemps, Lonzo Ball ne semble pas déstabilisé par sa situation. Et en répondant de cette manière - sur le long terme -, les Pelicans pourraient bien lui donner une nouvelle chance...