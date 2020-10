Plus qu’une tunique, un porte bonheur. Les Los Angeles Lakers n’ont toujours pas perdu le moindre match (4-0) en portant leur maillot « Black Mamba ». Un jersey très spécial, inspiré par Kobe Bryant. Du coup, avec le Game 5 des finales NBA qui approche et la possibilité pour la franchise de décrocher son dix-septième titre, les Angelenos ont décidé de changer leurs plans initiaux : ils porteront le maillot en l’honneur de la légende décédée en janvier dernier. Normalement, ils devaient le garder pour un éventuel Game 7.

Les Lakers invaincus avec le « Mamba Jersey », LeBron James et l’hommage à Kobe

Il y a une narrative un peu malsaine qui s’écrit autour de la mort de Kobe Bryant. Le côté « pour Kobe », notamment quand il s’agit de spot publicitaire pour les finales, reste très limite… mais le « Black Mamba » est en revanche une vraie source d’inspiration et de motivation pour les Lakers depuis plusieurs mois. LeBron James et Anthony Davis ont tous les deux un tatouage en l’honneur de KB. Le groupe se rallie aussi autour d’un cri de guerre « 1, 2, 3, Mamba. »

« On le représente », note AD. « Surtout quand on porte ces maillots, ce sont les siens. Et quand on les met, on veut absolument gagner. »