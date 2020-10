Tout va bien pour les Los Angeles Lakers sur ces Finales NBA. La nuit dernière, les Californiens ont dominé le Miami Heat (124-114) et mènent désormais 2-0 dans cette série. Sur cette rencontre, les Angelenos avaient décidé de porter le maillot hommage à Kobe Bryant, disparu en janvier dernier. Avec ce "Mamba Jersey" en noir et jaune, les Lakers n'ont tout simplement pas connu la défaite sur ces Playoffs : 4-0. Une vraie fierté pour les hommes de Frank Vogel. En effet, LeBron James et ses partenaires veulent rendre un hommage au Black Mamba en restant invaincus avec ce maillot.

"Il s'agit toujours d'un sentiment spécial de pouvoir représenter quelqu'un qui a tellement compté. Et pas seulement pour ce jeu, mais aussi pour les Lakers, pour cette organisation pendant plus de 20 ans. Et pour nous, c'est notre manière de l'honorer. On est sur le parquet en pensant à lui. Puis on pense aussi à sa famille, Vanessa et ses filles. Elles sont avec nous, nous sommes avec elles. Nous les aimons et nous espérons les rendre fières", a confié LeBron James au micro d'ESPN.

L’hommage discret mais quotidien des Lakers à Kobe Bryant

Depuis des semaines et des semaines, les Lakers insistent sur l'importance d'honorer la mémoire de Kobe Bryant. Actuellement, LeBron James et ses coéquipiers sont à deux victoires de lui rendre le plus bel hommage possible : le titre.