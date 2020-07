La NBA a été très clair pour les joueurs qui souhaitent faire des allers-retours au sein de la bulle. Tests, quarantaines pouvant aller jusqu'à quatre jours, et surtout une raison valable pour quitter ses partenaires. Récemment, Lou Williams avait confié aux Clippers qu'il devait régler un problème personnel. Sauf que le triple meilleur sixième homme de l'année a été aperçu à un endroit pour le moins... surprenant compte tenu du contexte actuel.

Dans une story Instagram, on peut voir Lou Williams en compagnie du rappeur Jack Harlow dans un "gentlemen's club". Plus communément appelé un strip club. Le coquin n'a pas non plus choisi la pire adresse puisqu'il était à Atlanta, ville réputé pour ce type de plaisir. Pas vrai James Harden ?

En voyant ses images, la NBA a décidé de mener une enquête. Pour défendre son ami, Jack Harlow a expliqué qu'il s'agissait d'une vieille photo et qu'il l'avait posté pour montrer qu'il lui manquait. Mignon, mais sur la photo, les deux hommes arborent des masques. Et celui de Lou Williams était aux couleurs de la NBA. Harlow a rapidement supprimé la photo par la suite.

Lou Williams was partying with Jack Harlow last night, after being excused to leave the NBA bubble Jack Harlow posted them partying together on his Instagram story. A post which Jack quickly deleted. Probably at Lou’s instruction @WorldWideWob pic.twitter.com/DOZDhdDRYn

