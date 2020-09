Dans un univers parallèle, Luka Doncic a été drafté par les Phoenix Suns et prospère avec Igor Kokoskov sur le banc des Suns.

Luka Doncic n'est en NBA que depuis deux saisons, mais pas un jour ne se passe sans que l'on parle des équipes qui ont fait l'impasse sur lui lors de la Draft 2020. En juin 2018, on se disait qu'avec Igor Kokoskov, son ancien coach en équipe nationale de Slovénie, sur le banc des Phoenix Suns, Doncic aurait de bonnes chances d'atterrir en Arizona. Raté : les Suns ont opté pour Deandre Ayton, avant que Sacramento ne jette son dévolu sur Marvin Bagley et qu'Atlanta choisisse Trae Young après un trade avec Dallas. Les fans de Phoenix peuvent légitimement se demander ce qu'aurait donné l'association entre Kokoskov et Doncic en NBA, eux qui ont remporté l'Euro 2017 avec la Slovénie.

Renvoyé dès sa première saison en NBA, Kokoskov est aujourd'hui à la tête du Fenerbahçe, dans le championnat turc. Interrogé par Eurohoops sur la montée en puissance de Luka Doncic avec les Mavs et sur sa saison exceptionnelle, Kokoskov s'est évidemment montré élogieux.

"Je pense que s'il reste en bonne santé, il remportera forcément une bague. Je ne vois aucune force capable de l'en empêcher. On savait qu'il serait l'un des meilleurs. Mais qui aurait pu anticiper le fait qu'il atteigne ce niveau aussi vite ? Personne. Quiconque vous dit le contraire est un menteur".

Avec Luka Doncic, Dallas peut rêver d’un avenir en grand

Quant à l'acte manqué d'une réunion à Phoenix en 2020, Kokoskov n'a pas mâché ses mots.

"Là, je suis en train de discuter avec vous à Atasehir. Si les Suns avaient drafté Luka Doncic, je ne serais pas assis à côté de vous aujourd'hui".

Deandre Ayton appréciera. Néanmoins, comment ne pas lui donner raison ? Si on part du principe que Luka Doncic aurait été aussi fort à peu près n'importe où, on peut estimer qu'il aurait rapidement fait progresser Phoenix et offert à Igor Kokoskov une première expérience de head coach NBA un peu moins douloureuse...