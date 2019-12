Luka Doncic et son sourire comparé à Stephen Curry par Steve Kerr

Steve Kerr a admis que la joie et le sourire qui émanent de Luka Doncic sur un terrain lui rappelait beaucoup Stephen Curry

Après quinze jours d'absence, Luka Doncic n'a pas mis longtemps à reprendre le rythme. La nuit dernière, c'est au Chase Center que le Slovène a livré une nouvelle démonstration. 31 points, 12 rebonds, 15 passes et une victoire des siens 141-121. Une nouvelle journée au bureau, à tel point qu'on va commencer à banaliser ses performances à seulement 20 ans. Alors qu'il a lui aussi un phénomène sous ses ordres, en la personne de Stephen Curry, Steve Kerr a trouvé certaines similitudes entre les deux maestros, notamment dans leurs attitudes.

"Le voir jouer avec ce sourire est quelque chose de relativement unique. Beaucoup de joueurs sont fermés et très sérieux. J'ai regardé Luka contre San Antonio, il était sur le terrain à sourire et rigoler. C'est la même chose avec Steph et je pense que les fans adorent ça, voir des joueurs qui s'amusent."

On attend désormais un affrontement entre Luka Doncic et Stephen Curry qui n'aura lieu que... la saison prochaine. Le double MVP toujours à l'infirmerie, il ratera le prochain match entre Mavs et Warriors le 15 janvier prochain.