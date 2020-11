Markieff Morris reste aux Lakers, les Clippers ratent leur coup

Encore un coup gagnant pour les Los Angeles Lakers face à leurs rivaux des Clippers... On vous disait un peu plus tôt dans la journée que Markieff Morris hésitait entre un départ aux Clippers, pour y rejoindre son frère jumeau Marcus, et une prolongation avec les champions en titre. L'intéressé a lui-même mis fin au mystère ce lundi.

Dans un tweet que les fans espéreront ne pas voir connaître le même sort que celui de Dwight Howard quelques jours plus tôt, Markieff Morris a annoncé qu'il restait chez les Lakers.

Selon Shams Charania de The Athletic, il s'agit d'un contrat d'un an au salaire minimum. La fortune va être répartie un peu curieusement dans la fratrie, puisque Marcus Morris gagnera lui plus de 60 millions de dollars sur 4 ans. Les frangins partageant tout ou presque depuis qu'ils ont vu le jour, on peut supposer que le cadet aidera son aîné (de 7 minutes) en cas de pépin...

