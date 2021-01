Chez les Sacramento Kings, on se croirait presque dans ces équipes de jeunes en départementale où les parents sont incapables de se tenir à carreau. On vous parlait dimanche de Marvin Bagley et de son père, incapable de ne pas lâcher de tweets critiques sur l'utilisation de son fils. Après avoir réclamé un trade pour le jeune intérieur, Bagley Sr a vu le père de De'Aaron Fox, avec lequel il s'était déjà pris le bec la saison dernière, lui répondre.

"Tradez-le", a tweeté Aaron Fox, avant que son fils ne semble dépité par la discussion.

Au final, les Kings doivent espérer que tous les parents soient aussi soft dans leurs critiques que Lydecia Holmes, la mère de Richaun Holmes.

I love the kings but they cannot go back to playing the old way. It doesn’t work! Ty was definitely missed tonite!

— Dr. Lydecia Holmes (@DrLydecia) January 3, 2021