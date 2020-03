Mauvaise nouvelle pour la reprise du championnat chinois… Ca ne sent pas bon pour la NBA

Le championnat de basketball chinois devait reprendre le 15 avril prochain. Des mesures assez drastiques avaient été annoncées et les joueurs étrangers étaient invités à rejoindre la Chine au plus vite afin de subir une quarantaine obligatoire avant de pouvoir fouler à nouveau les parquets.

Finalement, les autorités supérieures de la CBA en ont décidé autrement. Le report des Jeux Olympiques au Japon ainsi que l'arrêt de leur championnat local après une tentative de reprise chaotique leur a certainement fait comprendre que la date du 15 avril était prématurée. Finalement la date de reprise sera donc repoussée d'un mois et est dorénavant fixée au 15 mai prochain.

Mauvaise nouvelle pour les fans de basket Chinois, mais cela pourrait aussi et surtout être une mauvaise nouvelle pour fans de NBA. En effet, tout le monde observe attentivement la Chine et beaucoup la considère comme le mètre-étalon concernant l'évolution de l'épidémie de Covid-19. Si la reprise a bien lieu le 15 mai prochain, le championnat aura donc été suspendu 4 mois... Rappelons que la NBA prévoyait une reprise à la mi-mai, certainement à huit clos, pour ensuite jouer les playoffs à la mi-juin en présence du public. Cela pourrait sembler bien prématuré quand on sait que les USA sont encore loin d'avoir atteint le pic de l'épidémie et que Donald Trump refuse pour le moment de prendre des mesures drastiques, comme le confinement, afin de résorber la propagation du virus dans le pays.