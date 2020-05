Metta World Peace, anciennement Ron Artest, est un pur produit de New York. Il a grandi dans le Queens. Il est allé à la fac à St. John's. Et il a même joué une saison pour les Knicks. L'ancien joueur NBA aime sa ville. Et ça l'attriste donc de voir la franchise phare de Manhattan devenir la risée du championnat. Il aimerait contribuer. Plus que ça en réalité : il est déterminé à ramener les Bockers vers les sommets. En prenant place sur le banc.

"C'est le seul job qui m'intéresse. Être un assistant coach ne m'intéresse pas. On me demande souvent pourquoi ? Juste parce que je veux pas. Je veux être directement le coach principal", confie World Peace.

Les New York Knicks vont sans doute se chercher un nouveau coach. Mike Miller a assuré l'intérim à la suite du renvoi de David Fizdale en cours de saison. Mais la franchise a depuis changé de Président, c'est désormais Leon Rose, et ce dernier souhaitera probablement nommer l'un de ses hommes de confiance. Quant à Metta World Peace, il lui sera probablement difficile de devenir coach NBA sans accepter de gravir les échelons. Il est pourtant l'instant en charge du développement des joueurs au sein de la franchise affiliée aux Los Angeles Lakers en G-League.