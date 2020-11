Le Heat chaud sur Jrue Holiday et Victor Oladipo mais pas à n’importe quel prix

Le Miami Heat s’est battu avec honneur pendant les finales NBA avant de tomber en six manches contre les Los Angeles Lakers. Malgré le score et les blessures, les Floridiens paraissaient tout de même un ton en-dessous. Ils ont besoin de se renforcer pour vraiment prétendre au titre. C’est justement la mission de Pat Riley et des dirigeants de la franchise pendant l’intersaison.

L’équipe de South Beach revient fréquemment dans les rumeurs de transferts. Notamment lorsqu’il s’agit de faire venir des joueurs confirmés comme Jrue Holiday (New Orleans Pelicans) ou Victor Oladipo (Indiana Pacers). Mais le Heat n’est pas prêt à toutes les folies pour acquérir leurs services.

Les All-Stars Jimmy Butler et Bam Adebayo ne seront évidemment pas échangés. Mais ce ne sont pas les seuls intouchables. En effet, Tyler Herro semble aussi faire partie de cette catégorie de privilégié. Zach Lowe confiait par exemple qu’il n’imaginait pas Miami se séparer de son rookie, même en l’échange d’Holiday.

Toutes les organisations qui négocieront avec le Heat essaieront sans doute de réclamer Herro dans un package. C’est logique. Il n’a que 20 ans, il sort d’une superbe première saison et son potentiel est intrigant. Exactement les mêmes raisons pour lesquelles les Floridiens ne s’en sépareront pas.