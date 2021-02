Michael Jordan continue de vanner Kevin Garnett avec la même anecdote 25 ans après

On a déjà parlé ici du jour où Kevin Garnett a regretté d'avoir essayé de faire du trashtalk avec Michael Jordan au début de sa carrière. Ce match où la légende des Bulls a désintégré les Wolves avec 40 points inscrits en un éclair est toujours dans un coin de la tête des deux protagonistes. Lors de son passage chez Jimmy Kimmel, Garnett a raconté ce que lui faisait subir Michael Jordan à chaque fois qu'ils se croisent autour d'un match NBA ou en dehors.

"C'est toujours très présent dans mon cerveau. Et dès que je vois MJ, il me fait la même chose à chaque fois. Il attrape ma tête avec sa main comme si c'était un ballon et il me dit : 'Tu te souviens le jour où je t'ai mis 40 points en trois quart-temps ?'

Et à côté de lui, il a toujours un assistant avec lui auquel il demande de mettre la vidéo sur son smartphone. Et le gars le fait ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qui se balade avec du contenu sur lui comme ça ?"